Şanlıurfa'da Yangın Paniği! Petrol İstasyonuna Metreler Kala Söndürüldü
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Alevler, bir petrol istasyonuna ulaşmadan son anda kontrol altına alındı. Yangında çam ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Kısa surede ilerleyen alevler, yol kenarındaki bir petrol istasyonuna doğru gitti. Araçlarını durduran sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımına koşarak alevlerin petrol istasyonuna sıçramasını engelledi.
Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ile ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA
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