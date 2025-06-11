3 Yaşındaki Çocuğun Yürek Yakan Ölümü! Kanyonda Başına Taş Düştü
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yürek yakan olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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