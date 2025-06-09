Muğla'da Kanyonda Feci Olay! Başına Taş Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da Kanyonda Feci Olay! Başına Taş Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Feci olay, öğle saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Fethiye'de özel bir hastaneye sevk edilen küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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