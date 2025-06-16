Kabine Toplandı! Gündem İran ve İsrail

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 15.40’ta Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Yoğun bir gündemle bir araya gelen Kabine, özellikle Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail savaşının bölgesel ve küresel etkilerini masaya yatırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde dünya liderleriyle gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğinin sonuçları ve Türkiye’nin bölgedeki rolü, toplantının öne çıkan başlıkları arasında.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşama detaylı şekilde değerlendirilecek. Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlar ışığında, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar tartışılacak. Kabine, bu kapsamda iç güvenlik politikalarını ve bölgedeki istikrarı güçlendirecek stratejileri ele alacak.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ VE TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK HAMLELERİ

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Kabine toplantısında bu gelişmelere Türkiye’nin vereceği diplomatik yanıtlar görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi yaptığı ve barışın tesisi için çabaların artırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Toplantıda, savaşın petrol fiyatlarına ve Türkiye ekonomisine etkileri de detaylı bir şekilde ele alınacak.

EKONOMİK VE SOSYAL GÜNDEM

Kabine toplantısında, Temmuz 2025’te yapılacak memur ve emekli maaş zamları ile yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de gündeme gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde enflasyon yüzde 15,10 olarak kaydedildi. Memurların enflasyon farkı yüzde 8,58 olurken, zam oranları 3 Temmuz’daki verilerle netleşecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar, hem bölgesel gelişmeler hem de iç politikadaki adımlar açısından merakla bekleniyor.

Kaynak: İHA