DEM Parti’den Silivri Cezaevi’ne Ziyaret Başvurusu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile Mehmet Rüştü Tiryaki; Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Ahmet Özer, Bekir Kaya ve diğer siyasi tutukluları ziyaret için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunacak.

Esma Karayel Esma Karayel
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DEM Parti’den Silivri Cezaevi’ne Ziyaret Başvurusu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Silivri Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Milletvekili Can Atalay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya ve politik tutuklulardan Halil Aksoy ile Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunacağını duyurdu.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki’nin, cezaevindeki isimlerle görüşmek için resmi başvuru yapacağı belirtildi. Parti, bu ziyaretle, politik gerekçelerle tutuklu bulunan isimlere destek vermeyi ve kamuoyunun dikkatini adalet talebine çekmeyi amaçlıyor.

DEM Parti, açıklamasında, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rüştü Tiryaki Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay ile politik tutsaklardan Halil Aksoy, Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak” ifadelerine yer verdi.

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