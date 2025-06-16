Kamuda Liyakat Manzaraları... Eski Vekilin Kardeşleri Kritik Görevlere Atanmış

Liyakat, Türkiye'de sık sık tartışılan konular arasında yer alırken, AKP eski milletvekili Yahya Akman'ın kardeşlerinin yükselişi dikkat çekti. Akman'un bir kardeşi öğretmenlikten rektörlüğe kadar uzanırken, diğer kardeşi ise imamlıktan

Kamuda Liyakat Manzaraları... Eski Vekilin Kardeşleri Kritik Görevlere Atanmış
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Türkiye’de kamu atamalarından liyakat sık sık gündeme gelirken, buna yeni bir örnek daha eklendi. AKP’nin 21, 22, 23. Dönem Milletvekili Yahya Akman’ın kardeşi Prof. Dr. Zekeriya Akman’ın öğretmenlikten üniversiteye, ardından ise bakanlıktan rektörlüğe kadar uzanan hikayesi dikkat çekti.

Nefes’ten Merve Şişman’ın haberine göre, Prof. Dr. Zekeriya Akman’ın 9 Nisan 2025’te atandığı öğrenilirken, Akman’ı atamanın ardından çok sayıda bürokrat, cezaevi müdürleri ve cumhuriyet başsavcılarının ziyaret ettiği öğrenildi.

Akman’ın 2006-2019 yolları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda önce “uzman”, sonra “müşavir” olduğu, 2014-2019 yılları arasında ise Kırıkkale Üniversitesi’nde doçent, 2019’dan beri ise profesör, bölüm başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Akman’ın birden fazla koltukta oturduğu dikkat çekerken, aynı ismin Kırıkkale Üniversitesi’nde İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olduğu da belirlendi.

DİĞER KARDEŞİ DE STRATEJİ DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

AKP eski Şanlıurfa milletvekili Yahya Akman’ın diğer kardeşi Mehmet Said Akman’ın da Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde müdürlük yaptığı biliniyordu. Said Akman’ın lise mezunu olmasının ardından, KPSS’ye dahi girmeden 2019 yılında Strateji Daire Başkan Yardımcısı olarak göreve başlaması ise tepki çekmişti.

Kaynak: Nefes

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