AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı'na Milyarlık Yetki! Gecekondu Mahalleleri Diken Üstünde

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RIFAT KIRCI

AKP’nin çoğunlukta olduğu Başakşehir Belediye Meclisi, AKP’li Başkan Yasin Kartoğlu’na arsa alım satım yetkisi verdi. Belediyenin sadece 2024 yılında arsa satım işlemleri 5 milyar lira olarak öngörülmüştü. Şahintepe ve Ziyagökalp gibi mahallelerde binlerce ailenin kentsel dönüşüm planları nedeniyle mağdur olduğu Başakşehir’de alınan karar tepkiyle karşılandı. CHP’li meclis üyeleri karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “AK Partili Başakşehir Belediyesi, bir kez daha halkın malına göz dikti. İmar oyunları, komisyoncu protokolleri, yetki devirleri, arka kapı anlaşmalarıyla kurulan bu düzen artık açıkça teşhir edilmelidir” denildi.

‘ARSA ALIM, SATIM, KİRALAMA YETKİSİ’

Başakşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarında, gecekondu mahallerini tedirgin eden bir karara imza atıldı. AKP’li Başkan Yasin Kartoğlu’na özellikle gecekondu bölgelerini kapsayan rezerv alanlara ilişkin arsa alım satım yetkisi verildi. Kartoğlu’na yönelik karar “Rezerv yapı alanlarında, riskli alanlarda ve riskli yapılarda bulunan taşınmazlara yönelik kamu, özel kurum ve kuruluşları ile kamu ve özel finans kuruluşlarıyla ayrı ayrı ya da birlikte protokol yapılması için yetkilendirilmesi…” şeklinde tarif edildi.

‘İMAR PLANLARI MAHKEMEYE TAŞINDI’

Başakşehir Belediyesi daha önce gecekondu mahallerinde yaşanan hukuki süreçler nedeniyle yetkilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devretmişti. CHP’li meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başakşehir Belediyesi, daha önce kendi yetkilerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini de baypas ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretmiştir. Böylece hem hukuki sorumluluktan kaçmaya hem de planları kendi istediği gibi yönlendirmeye çalışmıştır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da halkın yanında durarak bu haksızlık karşısında sessiz kalmamış, açtığı davalarla bu imar planlarını mahkemeye taşımıştır.”

‘BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ MAHKEME TANIMIYOR’

Yapılan açıklamada Başakşehir Belediyesi’nin uygulamalarının mahkeme tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. Şahintepe’de kentsel dönüşüm çalışmaları sonucu oluşan mağduriyete değinilen açıklamada “Binlerce vatandaşımızın kurduğu dernekler, açtıkları davalar ve kazanılmış mahkeme kararları hiçe sayılıyor. Başakşehir Belediyesi mahkeme tanımıyor, halkın emeğini görmezden geliyor. Yerinde dönüşüm değil, rantsal dönüşüm istiyorlar” dendi.

‘TEK ŞEY YAPIYORLAR: RANT ÜRETMEK’

Başakşehir Belediyesi’nin politikalarına yönelik yapılan değerlendirmede “Bu kent bizim. Bu topraklar halkın. Başakşehir Belediyesi kurulduğu günden beri tek bir şeyi yapıyor: Arsa toplamak, arsa satmak, arsa üzerinden ihale ve rant üretmek. Halkın vergisiyle oluşan bütçe, halkın ihtiyacına değil yandaş müteahhitlere akıyor” ifadeleri yer aldı.