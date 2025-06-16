Özgür Özel İlk Kez Anlattı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Tek Soru

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün bilirkişi davasında hakim karşısına çıkan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Silivri Cezaevi'nde görüştü. Özel, görüşme sonrası basın mensuplarına konuşarak, İmamoğlu'na ve partisine açılan davalar hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, iktidarın zayıfladığı zaman böyle saldırgan davrandığını belirterek, "Bir iktidar güçlüyken bunları yapmaz, tükenmekte olduklarının, son safhaya geldiklerinin ispatıdır. Muhalifini susturan, hapseden, rakibinden korkup onun diplomasını iptal edenler bunları güçlerini kaybettikleri için yapıyorlar. Hani ahtapot dedi de gerçek ahtapotu gösterdik ya, daha da söylenmez oldu" diye konuştu.

'BAŞKANIN GÖMLEĞİNİ KİRLETEMEYECEKSİNİZ'

Kendileri hakkında üretilen yalanları çürüttükçe yenisinin ortaya atıldığını anlatan Özel, "Hani 1200 tane cep telefonu, hani kasalardan çıkan paralar? Kasalardan bir tek mermi çıkmış. Bir açıklama duydunuz mu? 'Bir tane beylik silahı mermisi çıktı' diye. Hodri meydan. Gerçeği koyun, cevabını veremediğimiz, çürütmediğimiz bir şey ortaya koyun. Bir lira ispatlayamadılar. Nereye çıktılar nereye vardılar. Ekrem Başkan'ın gömleğini kirletemeyeceksiniz. Kirletemediniz, kirletemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU NE KONUŞTU?

İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle ilgili de konuşan ana muhalefet lideri, şunları aktardı:

"O gece söylenen o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan genel başkanımızın yapması gereken bir şey var. O kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim. Benden talep etti. 'Ben o kurultayda bir şaibe görmedim. Siz gördünüz mü?' diye sormuş Ekrem Bey. Genel başkan da demiş ki 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey."

Kaynak: Haber Merkezi