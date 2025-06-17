Ümit Özdağ'a 148 Gün Sonra Tahliye

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Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

DURUŞMAYI BİRÇOK SİYASİ TAKİP ETTİ

Silivri’de, Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşmayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Zafer Partisi Geneş Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Eski AKP Milletvekili Emin Şirin, Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Milli Yol Partisi Remzi Çayır, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, birçok siyasi ve yurttaş takip etti.

2 YIL 4 AY 3 GÜN HAPİS CEZASI

Salona jandarma eşliğinde getirilen Ümit Özdağ, alkışlarla karşılandı. Mahkeme başkanı gelmeden salonda İstiklal Marşı okundu. Bütün salon ayağa kalktı. Ardından duruşma savcısı ve mahkeme başkanı geldi. Duruşma, saat 11:01 itibarıyla kimlik tespitiyle başladı. Ümit Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: DHA-ANKA