CHP’li Aykut Kaya’dan İktidara Manavgat Hastanesi Tepkisi: 'Hemşerilerimiz Bedelini Canlarıyla Ödüyor'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, iki yıl önce temeli atılan Manavgat Yeni Devlet Hastanesi’nin halen tamamlanmamasına tepki gösterdi. Kaya ‘Hemşerilerimiz bu gecikmenin bedelini sağlıklarıyla, canlarıyla ödüyor’ diye belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Aykut Kaya’dan İktidara Manavgat Hastanesi Tepkisi: 'Hemşerilerimiz Bedelini Canlarıyla Ödüyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manavgat Yeni Devlet Hastanesi’nin iki yıldır tamamlamaması, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya tarafından gündeme taşındı.

Kaya, hastane inşaatının bir türlü ilerlememesi nedeniyle Manavgatlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

'BEDELİNİ CANLARIYLA ÖDÜYORLAR'

İktidar temsilcilerine ‘Bu hastaneyi ne zaman tamamlayacaksınız?’ diye soran Kaya ‘Hemşerilerimiz bu gecikmenin bedelini sağlıklarıyla, canlarıyla ödüyor’ dedi.

'ŞAHSİ YATIRIMINIZ DEĞİL'

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Burası sizin şahsi yatırımınız değil. Manavgatlı hemşerilerimizin alın teriyle, vergileriyle yapılıyor. Kamuoyuna bu hastaneyle ilgili bir an önce açıklama yapmaya davet ediyorum.

Etiketler
CHP Manavgat
Meclis'te 'Zeytinlik' Kavgası! Milletvekilleri Birbirine Girdi Milletvekilleri Birbirine Girdi
İçine Atan Yandı! Yediden Yetmişe Herkesin Başına Geliyor: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin Ciddi Risk Taşıyor İçine Atan Yandı! Yediden Yetmişe Herkesin Başına Geliyor: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin Ciddi Risk
Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Numan Kurtulmuş’a Komisyon Çağrısı: 'Gerekeni Yapsın' DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı