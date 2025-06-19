CHP’li Aykut Kaya’dan İktidara Manavgat Hastanesi Tepkisi: 'Hemşerilerimiz Bedelini Canlarıyla Ödüyor'

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Manavgat Yeni Devlet Hastanesi’nin iki yıldır tamamlamaması, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya tarafından gündeme taşındı.

Kaya, hastane inşaatının bir türlü ilerlememesi nedeniyle Manavgatlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

'BEDELİNİ CANLARIYLA ÖDÜYORLAR'

İktidar temsilcilerine ‘Bu hastaneyi ne zaman tamamlayacaksınız?’ diye soran Kaya ‘Hemşerilerimiz bu gecikmenin bedelini sağlıklarıyla, canlarıyla ödüyor’ dedi.

'ŞAHSİ YATIRIMINIZ DEĞİL'

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Burası sizin şahsi yatırımınız değil. Manavgatlı hemşerilerimizin alın teriyle, vergileriyle yapılıyor. Kamuoyuna bu hastaneyle ilgili bir an önce açıklama yapmaya davet ediyorum.