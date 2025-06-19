Türklerin Ünlü Lezzetinde Ölümcül Tehlike! Almanya Yolundan Geri Döndü

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yayınlanan yeni listede Almanya’ya gönderilmek üzere olan üzüm yapraklarında dimethomorph ve iprovalicarb tespit edildi.

KİMYASAL BULUNDU

Bildirim 2025.4570 Nolu bildiride ürünlerdeki tehlike şöyle açıklandı: Dimetomorf aktif maddesi kategori 1B'de üreme için toksik ve iprovalicarb aktif maddesi kategori 2'de kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

DİMETHOMORPH NEDİR?

Dimethomorph, morfolin sınıfına ait bir fungisittir. Kimyasal yapısında bir klor atomu, bir morfolin halkası ve fenil grubu bulunur. Beyaz ila açık sarı renkli kristal toz formunda bulunan Dimethomorph, özellikle oomicet sınıfı mantar patojenlerine karşı etkili olan bir fungisittir.

Dimethomorph, lokal sistemik bir fungisittir. Bitki yüzeyine uygulandıktan sonra, sınırlı bir mesafede bitki dokularına nüfuz eder. Bu sayede, uygulandığı bölgedeki patojenlere karşı koruma sağlar, ancak tam sistemik bir etki göstermez.

KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Dimethomorph, patates, üzüm, domates ve çeşitli sebzelerde kullanılır. Bu fungisit, özellikle Phytophthora infestans (patates mildiyösü) ve Plasmopara viticola (bağ mildiyösü) gibi oomicet sınıfına ait patojenlere karşı etkilidir. Türkiye'de ruhsatlı olduğu bitkiler ve kontrol ettiği hastalıklar hakkında güncel bilgi BKÜ (Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı) üzerinden incelenebilir.

ZARARLARI

Dimethomorph, genellikle yaprak püskürtme yöntemiyle uygulanır ve uygulandığı bölgede lokal sistemik etki gösterir. Çevresel olarak düşük ila orta derecede toksik kabul edilir, ancak sucul organizmalar için bazı riskler taşıyabilir. Bu nedenle, uygulama sırasında su kaynaklarından uzak durulmalı ve rüzgarlı havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Direnç geliştirme riski düşük olmakla birlikte, diğer fungisitlerle dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilir.