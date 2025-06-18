Görüntüler Dehşete Düşürdü! Cani Baba, Çocuğuna Kabusu Yaşattı

Eyüpsultan’da dehşet veren bir olay yaşandı. Cani baba, apartman merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kan donduran olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan’da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı.

ÇOCUK AĞIR YARALI

Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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