Dışişleri'nden İsrailli Bakanın Paylaşımına Sert Tepki: 'Asılsız ve Alçakça İftiralardan İbaret'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir" denildi.

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Dışişleri'nden İsrailli Bakanın Paylaşımına Sert Tepki: 'Asılsız ve Alçakça İftiralardan İbaret'
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrailli Bakan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan" ibaret olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir. Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

ÖMER ÇELİK DE TEKPİ GÖSTERDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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