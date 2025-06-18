Gazze’de Hayati Alarm! İsrail Yakıt Sevkiyatını Engelledi, 3 Gün Sonra Hastaneler Kapanabilir

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hastanelere yakıt girişini engellemesi nedeniyle sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve Birleşmiş Milletlere bağlı hastanelerin bulunduğu bölgelere “askeri alan” gerekçesiyle yakıt sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

'YAKIT STOKU YALNIZCA 3 GÜN YETECEK'

İsrail'in hastanelere yakıt teminini engellemeye devam etmesi durumunda, hastanelerdeki mevcut stokun ancak "3 gün yeteceği" vurgulandı. Hastanelerde yakıtın bitmesi halinde, "hayati kısımlarda jeneratörler kesileceği için hastanelerin kapanacağı" uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık hastaneleri ve sağlık merkezlerini vuruyor. Gazze'deki sağlık sistemini hedef alan İsrail, hastanelerin çoğunun hizmet dışı kalmasına neden oluyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'deki toplam 38 hastaneden 5'i devlet ve 11'i özel olmak üzere kısmen çalışan 16 hastane bulunuyor.

Kaynak: AA