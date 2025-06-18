e-Nabız’da Yeni Dönem: İlaç Alma ve Randevu Sistemi Sil Baştan!

Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız, yeni bir güncellemeyle yenilendi. Güncelleme kapsamında ‘Biyometrik Giriş’ ve ‘Karekod’ uygulaması ile ilaç satın alma gibi pek çok yeni özellik kullanıma sunuldu. Ayrıca, randevu oluşturma sisteminde de önemli iyileştirmeler yapıldı. İşte detaylar...

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e-Nabız’da Yeni Dönem: İlaç Alma ve Randevu Sistemi Sil Baştan!
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Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız'da yeni güncelleme yapıldı. Bu sayede e-Nabız, vatandaşın profilindeki bilgilere hızla ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapıda kurgulandı.

İLAÇ ALMA VE RANDEVU SİSTEMİNDE KOLAYLIK

e-Nabız'a artık mobil üzerinden 'Biyometrik Giriş' yöntemi aracılığıyla parmak izi veya yüz tanıma seçenekleri kullanılarak giriş yapılacak. 'Reçetelerim' alanındaki karekod aracılığıyla TC Kimlik Numarası ve reçete için çıkan kodun eczacıyla paylaşılması ile eczanelerden ilaç satın alınabilecek. Öte yandan geçmişte randevu alınan hekimden ilave bilgi girişi olmadan tekrar randevu alınabilecek.

Ayrıca 'Bizden haberler' sekmesinde Sağlık Bakanlığı'nın güncel çalışmaları görüntülenebilecek. Güncellemeyle birçok yeni özellik getirilen dijital sağlık platformu e-Nabız'ın kullanıcı sayısı da 78,5 milyona ulaştı.

Kaynak: DHA

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