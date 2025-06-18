Bakan Yerlikaya Duyurdu: Marmaris'teki Eğlence Mekanlarındaki Mide Bulandıran Görüntüler İçin Harekete Geçildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarındaki dans videoları sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Bu görüntüler asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Marmaris'teki Eğlence Mekanlarındaki Mide Bulandıran Görüntüler İçin Harekete Geçildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı eğlence mekanlarındaki yarı çıplak ve müstehcen hareketler sergileyerek yapılan dans şovları sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya açıklamasında, "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

'BU GÖRÜNTÜLERİN BİR DAHA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ'

Yerlikaya konuya ilişkin, harekete geçtiklerini belirterek, "Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, ‘alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada, Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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