Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Musacalı Mahallesi'nde Arif A. idaresindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon, İzzettin Mahallesi istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mustafa A. yönetimindeki 35 PEN 65 plakalı otomobille çarpıştı.
DERE KENARINA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazaya karışan araçlarda sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA