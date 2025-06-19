Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Musacalı Mahallesi'nde Arif A. idaresindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon, İzzettin Mahallesi istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mustafa A. yönetimindeki 35 PEN 65 plakalı otomobille çarpıştı.

Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı - Resim : 1

DERE KENARINA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazaya karışan araçlarda sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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