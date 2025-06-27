İBB'de Promosyon Krizi! Binlerce Çalışana Büyük Hayal Kırıklığı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinde görevli 100 bini aşkın personelin merakla beklediği banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kazanırken, anlaşma kapsamında her bir personel için üç yıl boyunca toplamda 80.500 TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ancak beklenenin altında kalan bu rakam, çalışanlar ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

İŞÇİLERİN ZARARI YARIM MİLYON DOLAR

180 bin ila 250 bin lira promosyon bekleyen binlerce işçi bu rakam karşısında hayal kırıklığına uğradı. İşçilerin toplamda yarım milyon dolar zararı olduğu açıklandı.

DEVLET BANKALARI İHALEYE ÇAĞIRILMADI

Öte yandan belediyenin promosyon ihalesine kamu bankalarının davet edilmediği öğrenildi. İhaleye İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank ve Garanti BBVA katıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında toplanan komisyon, en yüksek teklifi veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 3 yıl süreli ve personel başına 80 bin 500 TL'lik teklifini oy birliğiyle karara bağladı.

SENDİKALAR 'ŞERH' DÜŞTÜ

Sendikalar, belirlenen rakamın düşük olduğunu ve ihalenin yeterli rekabet ortamında yapılmadığını savunarak karara 'şerh' düştü. TES-İş Sendikası Temsilcisi Aytekin Yüksel, Bem-Bir-Sen Temsilcisi İlker Balcı, Tüm Bem SEN Temsilcisi Mehmet Şah Akto imzalarının yanına "Rekabet ortamı oluşması için ihalenin yenilenmesi gerektiğinden karara katılmıyorum" notunu düştü. Hizmet-İş Sendika Temsilcisi Mustafa Iluk da "Şerh, karara katılmıyorum" ifadesiyle karara şerh koydu.

Kaynak: Haber Merkezi