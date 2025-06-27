Bartın'da Tütün Operasyonu

Bartın'da bir iş yerine düzenlenen baskında 19 bin 466 adet makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Bartın'da Tütün Operasyonu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir işyerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramalarda 12 bin 89 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 377 adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 18 bin 466 makaron ve 7 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere ise imha edilmek amacıyla el konuldu.

Kaynak: İHA

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