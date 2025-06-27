Adana’da Ormanlara Giriş Yasaklandı

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Adana Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarında artış yaşandı. Adana Valiliği ise orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Adana Valiliği açıklamanın ardından yasak bünyesinde yer almayan orman, mesire ve piknik alanlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Kaynak: İHA