CHP’li Özçağdaş’tan LGS İddialarına Tepki: Bakan Tekin'e Soru Önergesi

LGS sınavı sırasında soru kitapçığının sınav devam ederken WhatsApp grubunda paylaşılması üzerine CHP'li Suat Özçağdaş, güvenlik zaafiyetini gündeme taşıyarak TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP’li Özçağdaş’tan LGS İddialarına Tepki: Bakan Tekin'e Soru Önergesi
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15 Haziran 2025 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sırasında yaşanan güvenlik iddiası, siyasi gündeme taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sınavın ilk oturumuna ait kitapçığın sınav devam ederken bir WhatsApp grubunda paylaşılması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken, Bakan Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı.” ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'E 6 SORU

Ancak CHP’li Özçağdaş, yaşananları ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek şu sorulara yanıt istedi:

1. Sınav devam ederken ilk oturum sınav kitapçığı bir whatsapp grubunda nasıl yayınlanmıştır?

2. Kitapçığı yayınlayan kişi ilgili PDF dosyasına nasıl ulaşmıştır ve ulaşan kişi kimdir? Kitapçığın yayınlandığı grup içinde bulunan kişiler kimlerdir?

3. Aynı whatsapp grubunda, devam eden sınavın kitapçığının da ulaştığı bilgisinin yazılması nasıl açıklanmaktadır?

4. Öğretmenlerin bile sınav sonunda görebildiği ve sınavın ertesi günü elde edebileceği kitapçığın ve cevap anahtarının paylaşılabiliyor olması sınav güvenliğinin sağlanmadığının göstergesi değil midir? Bu konuda neden gerekli tedbirler alınmamaktadır?

5. Sınav sorumluları, gözetmenler ve idareciler; sınav yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değil midir?

6. Sınavlarda yaşanan skandalları basının takibi olmadan neden öğrenememekteyiz?

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