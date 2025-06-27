FETÖ'nün Askeri Mahrem Sorumlusu Tutuklandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten S.E. (40) saklandığı adreste ekiplerce yakalandı. S.E. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA