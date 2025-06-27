Karabük'te 10 Milyonluk Vurgun! Çok Sayıda Kişiyi Dolandırdılar

Karabük'te düzenlenen operasyonda, yeni çıkacak olan kripto varlığın halka arz olacağı ve yatırım yapılarak yüksek kar elde edileceği vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı.

Karabük'te 10 Milyonluk Vurgun! Çok Sayıda Kişiyi Dolandırdılar
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni çıkacak olan kripto varlığın halka arz olacağı, yatırım yapılarak yüksek kar elde edileceği vaadiyle vatandaşları dolandıran ve bu şekilde elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, bu yöntemle 16 müştekiden 10 milyon 350 bin TL dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, yapılan çalışmada, kripto varlık üzerinden yaklaşık olarak 86 milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik Antalya ve Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il birimi görevlilerince müşterek yapılan eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalanırken, suça karıştıkları tespit edilen ve halen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında ceza evinde bulunan 2 zanlı ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

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