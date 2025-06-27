Sinop'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, mühimmat, kenevir bitkisi ve bıçak ele geçirildi.

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Sinop'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Erfelek ilçesinde 2 ayrı adres ve bir araçta eş zamanlı adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 280 adet tabanca fişeği, 43 adet av tüfeği fişeği, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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