Üvey Kızına Dışkı Yedirmişti! Tüyler Ürperten Eziyet Davasında ‘Ceza’ Tartışması… Hakim Onadı, Savcı İtiraz Etti

Kayseri’de 7 yaşındaki üvey kızına işkence eden, dışkı yediren üvey anne Fatma Y. İçin verilen 5 ay hapis cezasına savcı itiraz etti. Üvey anne hakkında eksik ceza tayin edildiğini, cezanın üst sınır ya da üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

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Üvey Kızına Dışkı Yedirmişti! Tüyler Ürperten Eziyet Davasında ‘Ceza’ Tartışması… Hakim Onadı, Savcı İtiraz Etti
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Kayseri’de yaşayan C.Y. isimli baba 6 yaşındaki oğlu R.Y.’nin ranzadan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtlar, eşi Fatma Y.'nin 7 yaşındaki üvey kızı B.Y.'ye hakaret ettiğini, eziyet uyguladığını ve insan dışkısı yedirdiğini ortaya çıkardı.

5 YIL CEZA ALMIŞTI

Küçük yaştaki üvey kızına yönelik ağır istismar ve eziyet iddialarıyla yargılanan Fatma Y. , 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın geçmişteki sabıkaları ve suça dair pişmanlık göstermemesi gibi nedenlerle iyi hal indirimi uygulamadı.

Üvey Kızına Dışkı Yedirmişti! Tüyler Ürperten Eziyet Davasında ‘Ceza’ Tartışması… Hakim Onadı, Savcı İtiraz Etti - Resim : 1

İSTİNAF TALEBİ REDDEDİLDİ

Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırken, istinaf savcılığı ise cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.

Üvey Kızına Dışkı Yedirmişti! Tüyler Ürperten Eziyet Davasında ‘Ceza’ Tartışması… Hakim Onadı, Savcı İtiraz Etti - Resim : 2

CEZAYI YETERSİZ BULDU

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi savcısı, sanığa verilen 5 yıl hapis cezasının olayın durumuyla orantısız olduğunu savunarak karara itiraz etti. Savcılık, mağdurun maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik zarar, eylemlerin süresi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak cezanın üst sınırdan ya da bu sınıra yakın bir seviyeden verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dosya, savcılığın itirazı üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu’na gönderildi. Kurulun vereceği karar, cezada değişiklik olup olmayacağını belirleyecek.

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Kaynak: DHA

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