CHP'nin Üç Eski Liderinden 'Kurultay' Bildirisi: 'Özgür Özel'in Yanında Dimdik Durun'

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CHP'de gözler, 30 Haziran'da görülecek olan "Kurultay davasına" çevrildi. Davadan "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği yönündeki iddialar tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki açıklamaları da krizin fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Ben partinin başına geçmesem CHP'ye kayyum atayacaklar. Partimi kayyuma mı teslim edeyim" açıklaması hem parti tabanı hem CHP'li isimlerden büyük tepki toplarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e üç kritik isimden destek açıklaması geldi.

ÜÇ ESKİ GENEL BAŞKAN'DAN ORTAK BİLDİRİ

CHP'nin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, 38. Olağan Kurultay davası kapsamında başlayan tartışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Özgür Özel’in yanında durma çağrısı yapılırken, partinin yargı eliyle şekillendirilmesi girişimlerinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

'PARTİMİZİN İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜ...'

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur. Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

'KURULAY MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞTUR'

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir. Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: 'ÖZEL'İN YANINDA DURUN'

Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır. Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."

Kaynak: ANKA