Mansur Yavaş 'Siyasetten Çekilirim' Dedi mi? Kılıçdaroğlu'yla Ne Konuştuklarını Açıkladı

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CHP’de Kurultay sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki bazı isimlerle yaptığı görüşmelerde, mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, “Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kulislerde, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na, “Bu yaptığınız CHP’yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim” dediği öne sürüldü. Ancak bu açıklamaların ardından Yavaş’tan doğrudan bir yanıt gelmemişti.

İDDİALARI YALANLADI

tv100 ekranlarında yayımlanan “Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık” programına katılan gazeteci Gürbüz Evren, Yavaş’la doğrudan görüştüğünü ve bu iddiaları kendisine sorduğunu belirtti. Evren’in aktardığına göre Mansur Yavaş, “Ben siyaseti bırakırım demedim” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

Yavaş, herhangi bir öfke ifadesinde bulunmadığını belirterek, sadece partide olası bir ayrışmanın anlamlı siyaseti ortadan kaldıracağını söyledi. “Siyaset yapmanın anlamı kalmaz” ifadesini kullandığını belirten Yavaş, böyle bir durumda CHP tabanında büyük bir üzüntü yaşanacağını ifade etti.

Yavaş’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer unsur ise, partinin bu kritik süreçte birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi gerektiği yönündeki vurgusuydu. Aksi durumda, oluşacak bölünmenin doğrudan iktidarın lehine olacağı görüşünde.

'SİYASETİ BIRAKIRIM' DEDİ Mİ?

Son olarak gazeteci Gürbüz Evren, Yavaş’ın sözlerinde herhangi bir “siyaseti bırakırım” beyanı olmadığını, ancak siyaset yapmanın amacını yitireceği yönünde düşünce belirttiğini söyledi. Yavaş’ın yaklaşımı, partide olası gerilimleri düşürmeye ve kamuoyundaki yanlış anlamaları düzeltmeye yönelik bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

'SİYASET YAPMANIN ANLAMI YOK OLUR'

Evren, açıklamasında şunları söyledi:

“Mansur Yavaş’ın ‘Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim’ ifadesini kullanıp kullanmadığını sordum. Dedi ki, “Ben siyaseti bırakırım demedim. Öfkelenmedim sadece ‘Siyaset yapmanın anlamı yok olur’ dediğini iletti.

Partinin bu dönemde birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini aksi taktirde bunun iktidara yarayacağını, seçmen tabanının özellikle CHP tabanının büyük üzüntü duyacağını söylemiş. Ardından da ayrılma ve ayrışma olursa artık siyaset yapmanın bir anlamı kalmaz’ demiş. Ben siyaseti bırakırım gibi ifadeler kullanmamış.”

Kaynak: tv100