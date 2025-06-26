Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Kentsel Dönüşüm' Tepkisi: 'Gündemlerinde Mutlak Butlan Var Ama...'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Tozkoparan örneği üzerinden muhalefete yüklenirken, "Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular, istemezük diye fevran ettiler. Rantsal dönüşüm yaftası vurup, kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık tüccar, işadamı, esnaf bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLAR İSTANBUL'A SEVDAMIZI GÖSTERİYOR'

Erdoğan, tamamlanan yatırımların anahtar teslimlerini yaparken, "Yeni yatırımlarımızın temellerini hep beraber atıyoruz. Binalarımızı teslim ederken yeni yatırımları da paylaşıyoruz. Bugün de yeni müjdelerle karşınızdayız. Siz bizi hep bağrınıza bastınız, biz de size layık olmaya çalıştık. Bin 132 bağımsız bölümün temelini atacağız, 798 bağımsız bölümün anahtarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Deprem dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz. Yatırımlar İstanbul'a sevdamızı gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Modern ve güvenli şehirler inşa etmenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz. İstanbul'u depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. İstanbul'u korumak hepimizin vazifesi. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil adeta milli bir güvenlik meselesidir" diye konuştu.

'ARSIZCA SALDIRDILAR'

Muhalefete kentsel dönüşüm üzerinden yüklenen Erdoğan, "Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular, istemezük diye fevran ettiler. Rantsal dönüşüm yaftası vurup, kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık tüccar, işadamı, esnaf bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar" dediği açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Malum bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar. Hatırlayın; aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arifesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef almıştı. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüme karşı çıktılar. 53 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır ekonomik faturayla karşılaştık. Milletçe hepimizin yüreği yandı. Peki pişman oldular mı? Kendilerine çeki düzen verdiler mi? Elbette hayır! Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Gündemlerinde rant, bant var butlan var hatta mutlak butlan var ama eser yok, hizmet yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakma bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etmemizde önümüzün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntı ve kaprisleriyle uğraşamayız."

'GÜNDEMLERİNDE MUTLAK BUTLAN VAR AMA...'

CHP'de son dönemde süregelen 'mutlak butlan' tartışmalarına da göndermede bulunan Erdoğan, "Gündemlerinde butlan var, hatta mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm hiç yok. Bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Dirençli şehirler inşa etme çabamızın önünün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Açık ve net söylüyorum. Milletimizin güven içinde yaşaması, muhalefetin kuyruklarına takıldıkları marjinallerden daha iyidir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, "Ana muhalefetin İstanbul’daki yolsuzluklarının üzerini örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamasına izin vermeyeceğiz. Yatırımlarımızla konuşacağız, laf değiş iş üreteceğiz. Gençler Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi