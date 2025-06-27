İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken İddia: Özgür Özel Yeni Parti mi Kuracak?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4–5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan tartışmalar yargıya taşındı. Muhalif delegelerin açtığı olağanüstü kurultay talebine ilişkin dava, 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

26 Mayıs 2025'teki ikinci duruşmada mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için süreci uzatmış, duruşmayı 30 Haziran'a ertelemişti. Bu celsede "mutlak butlan" ifadesi resmi kayıtlara geçmişti. "Mutlak butlan", kurultayın hukuken yok sayılması ve alınan tüm kararların geçersiz sayılması anlamına geliyor. Mahkeme bu yönde karar verirse, Özgür Özel'in genel başkanlığı dahil mevcut yönetim geçersiz hale gelebilir ve partinin yeniden kurultaya gitmesi gerekebilir. Bu durumda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi de gündeme gelebilir.

Davanın yankıları siyasette de sürüyor. Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma bırakmam" açıklamasında bulunurken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, "Kayyum ve butlan kararını asla tanımayacağız" diyerek rest çekti.

YENİ PARTİ İDDİASI

Tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Hürriyet'teki köşe yazısında CHP'deki tartışmaların giderek sertleşeceğini iddia eden Selvi, "CHP hızla bölünüyor" dedi

Selvi, Özgür Özel tarafından CHP'nin içinden yeni bir parti kurulacağını öne sürdü.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP'deki tartışma giderek sertleşiyor. CHP hızla bölünüyor. Parti Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özel'ciler olmak üzere karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda. CHP hızla bölünmeye doğru gidiyor.

CHP'nin içinden yeni bir parti çıkacak gibi gözüküyor. Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı söyleniyor.

Ben buna pek ihtimal vermek istemiyorum. Siyasi tarihimiz göstermiştir ki CHP'yi kim bölerse o kaybeder ama CHP yoluna devam eder."

Kaynak: Hürriyet