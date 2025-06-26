Mutlak Butlan Gölgesinde Bir Dava... CHP'de Tarihi Duruşma 30 Haziran'da

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CHP’de 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonrası alevlenen tartışmalar, muhalif delegelerin açtığı dava ile yargıya taşındı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 30 Haziran Pazartesi günü yapılacak duruşma, partinin hem siyasi hem de hukuki geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Kurultayın iptali talebiyle açılan ilk dava, 24 Mart 2025’te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Levent Çelik ile Hatip Karaaslan tarafından açıldı. Başvuruda, kurultayın usulsüz yapıldığı iddia edilerek, seçilen yönetim organlarının “butlan” kapsamında değerlendirilmesi istendi. Başka bir ifadeyle, kurultayın geçersiz sayılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesi talep edildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bu gelişmelere karşı 21 Mart 2025’te olağanüstü kongre kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olduğu sırada alınan bu kararın gerekçesi olarak “partiye kayyım atanma ihtimali” gösterildi. Özel, kongreyi 6 Nisan’da topladı. 6 Nisan 2025’te Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan olağanüstü kurultaya 1323 delege katıldı. Özgür Özel, tek aday olarak girdiği seçimde 1171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde de Özel’in hazırladığı anahtar liste destek gördü.

'MUTLAK BUTLAN' RESMİ KAYITLARA GEÇTİ

Dava süreci ise paralel şekilde sürdü. İlk duruşma 17 Nisan’da yapılırken, mahkeme eksik belgeler nedeniyle süreci uzattı. 26 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmada, başvurular birleştirildi ve 30 Haziran’da tahkikat aşamasına geçileceği açıklandı. “Mutlak butlan” talebi ise resmi kayıtlara geçti.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?



“Mutlak butlan” kavramı, hukuken kurultayın baştan itibaren yok sayılması anlamına geliyor. Mahkemenin bu yönde karar vermesi halinde Özgür Özel başkanlığındaki tüm yönetim geçersiz hale gelecek. Bu durumda yeniden kurultay yapılması, hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi gündeme gelebilecek.

ÖZEL 'YOK HÜKMÜNDEDİR' DEDİ

CHP lideri Özgür Özel, kurultayın kayyım tehdidine karşı yapıldığını belirterek, “Atatürk’ün partisine kayyum atayamazlar, buna izin vermeyiz” dedi. Ayrıca mahkemeden çıkacak ‘butlan’ kararını tanımayacağını belirterek, “Delege iradesini savunurum, böyle bir karar çıkarsa benim gözümde yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

'KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR?'

Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemeye tanık olarak çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmedi. “Partimi adliye koridorlarında tartıştırmak istemiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki açıklamasında “Sessiz kalmak sorumluluktur; bu partinin düşmanlarını sonuçta bu partinin içinden boğarız” mesajını paylaştı. Ayrıca, “Görevi kabul etmezsem kayyum riski var… CHP kayyuma teslim edilemez. Kayyum gelse daha mı iyi olur?” diyerek sürece dair uyarılarını yineledi.

30 Haziran’da yapılacak duruşmada alınacak karar, sadece mevcut CHP yönetimini değil, partinin önümüzdeki dönem siyasal stratejilerini de doğrudan etkileyecek. Yargının vereceği karar, hem liderlik krizine hem de muhalif blokun yönüne dair ipuçları taşıyacak.

12 KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Öte yandan, CHP içinde yaşanan bu krizle bağlantılı olarak bir de ceza davası açıldı. “Oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Bu dava Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi