Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! DEM Parti ile Ne Zaman Görüşecek?

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından, beklenen açıklama gelirken, sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olmuştu.

DEM Parti cephesi Meclis’teki siyasi partilerle görüşmelerini tamamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşmenin yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, DEM Parti ile görüşmenin ne zaman yapılacağını da açıkladı.

Konuya ilişkin sözlerinin başlangıcında, terör örgütü PKK’nın silah bırakması konusunda güvenlik birimlerinin yakından ilgilendiğini belirten Erdoğan, Terörsüz Türkiye’ye ilişkin Meclis’te de ‘büyük bir anlayış birliği’ oluştuğunu ve sürece desteğin üst seviyede olduğunu kaydederek, “Bu konuyu gündelik siyasetin yıpratıcı polemik alanına çekmemek lazım. Bunun gibi milli bir meselede, milli hassasiyetler ön plana çıkmalı. Bakın, siyaset sahnesinde her şey gelip geçer, ama böyle bir sorunun çözümde rol almak, milli hafızada ebediyen hayırla yad edilir. Biz, “Terörsüz Türkiye” sürecine böyle bakıyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin ufuk açan söylemlerini ve DEM heyetinin sorumlu tavrını sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz” dedi.

'KONUŞACAĞIMIZ BAZI KONULAR VAR'

Bölgemizde yaşananların iç cepheyi güçlendirme çağrılarının ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, “Önümüzdeki hafta nasip olursa DEM heyetiyle benim bir görüşmem olacak. ‘Terörsüz Türkiye’ konusuyla ilgili konuşacağımız bazı konular var. Bizim bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. Biz bir defa öyle bir düzlemde gidiyoruz ki, inancımız bu işi çözmek. Buna inanmış durumdayız. Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, MİT Başkanımız İbrahim Bey, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Paşa ile bu konuda uyumlu bir çalışmamız söz konusu. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder’le, biliyorsunuz, Pervin Buldan beraberce ziyarete gelmişlerdi. İyi ve samimi bir görüşmemiz olmuştu. Arkasından maalesef rahmetli Sırrı Süreyya Önder hastaneye yattı. Önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmeden de güzel neticeler çıkaracağımıza inanıyorum. Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili olarak da bizler, bir arkadaşımızı görevlendireceğiz ve bu süreci inşallah başarıyla devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SDG BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ’

‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle birlikte, Suriye’deki SDG’nin varlığı da sık sık gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Amerika Birleşik Devletleri'yle bu bağlamda özellikle Suriye'nin geleceği, SDG'nin Şam'a entegrasyonu gibi kritik konularda bir iş birliği imkanı oluştu mu?” sorusu soruldu.

Erdoğan, açıklamasında, ABD tarafına SDG ile görüşlerin net bir şekilde iletildiği kaydedilirken, “Maalesef son yıllarda bize yansıyan Suriye'deki olumsuzluklar ve acılar oldu. Bu dönemde gerek Dışişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım, gerek İstihbarat Başkanım sürekli olarak Suriye'yle yoğun bir irtibat halinde oldular. Suriye’nin yeniden bir ve bütün hale gelmesi, istikrar ve huzurun inşa edilmesi için yeni yönetimi destekliyoruz. Yeniden bir ve bütün Suriye oluşturmanın olmazsa olmazı da toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Bütün bunları sağlamak için Suriye yönetimi bütün silahlı grupların Suriye ordusu çatısı altında bir araya gelmesi ve Suriye'nin birlik, bütünlüğü için çalışmalarını hedefleyen adımlar attı. Suriye Demokratik Güçleri'nin de bu fırsatı değerlendirmesi kendileri açısından doğru olandır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi