Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Butlan' Göndermesi: 'Allah Kimseyi O Pozisyona Düşürmesin'

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CHP'de gözler, 30 Haziran'da görülecek olan "Kurultay davasına" çevrildi. Kurultayla ilgili davanın ilk duruşması ise 26 Mayıs'ta Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tutanağında ilk kez 'mutlak butlan' ifadesi yer alırken, davacılar 'kurultayın yok hükmünde olduğunun tespitini' istedi.

Davadan "mutlak butlan" yani 'kurultayın yok sayılması' kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönebilir. Bu durum CHP'de, "Kılıçdaroğlu yönetimi mi, kayyım mı?" tartışmasını alevlendirirken, Kılıçdaroğlu'nun "Umarım mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz" sözleri gündem oldu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, kurultay davası ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

'BENİM İÇİN BİR ANLAMI YOK'

"30 Haziran tarihi Genel Başkanı'nın yurda dönüş açısından anlamlı bir tarihi olabilir. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim için bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben CHP'nin tartışılacak değil, şu anda CHP'lilerin dayanışmayla, kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Burada toplum olumlu reaksiyon veriyor, haksızlığa karşı sahipleniyor."

'ALLAH KİMSEYİ 'BUTLAN' POZİSYONUNA DÜŞÜRMESİN'

Özel, 'mutlak butlan' tartışmasına ilişkin eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Butlan kelimesini bütün Türkiye'ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması, butlan olması. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın, sana en en en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin. Bütün siyasetçileri, bütün partililerimizi bundan sakınırım. Ben böyle bakarım meseleye. Sonuçta milletin gönlünde olmak önemli, orada butlana düşmemek önemli. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi