CHP'ye 'Kurultay' Soruşturmasında Flaş Gelişme

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, yargı sürecinde yeni bir dönemece girdi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, mahkemenin “görevsizlik” kararı vermesiyle nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görevsizlik kararına esas ve usul yönünden itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanık (Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş) hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararında, sanıkların eylemlerinin “rüşvet” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve sanıklardan Erkan Aydın’ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçilmiş olması nedeniyle, ilgili kanun gereği milletvekillerinin görevdeyken işlediği iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetkisinde olduğunu belirtmişti. Sanık avukatlarının, dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi yönündeki itirazları da reddedilmişti.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, görevsizlik kararına yönelik esas ve usul yönünden yaptığı itiraz, davanın seyrini değiştirebilir. Başsavcılık, iddianamenin asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunarak, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdi hem sanık avukatlarının hem de Başsavcılığın itirazlarını değerlendirerek, dosyanın ağır ceza mahkemesinde mi yoksa asliye ceza mahkemesinde mi görüleceğine karar verecek. Mahkeme, dosyada “rüşvet” gibi ağır cezalık bir suç olup olmadığını inceleyecek.

Kaynak: ANKA