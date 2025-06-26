Kılıçdaroğlu ile Özel Arasında Tansiyon Yükseldi: 'Yargı Kararı Tanınmalı' Çıkışına 'Saraçhane' Yanıtı

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CHP kurultayının 30 Haziran’da görülecek iptal davası ve CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "kayyım" açıklamaları gündemden düşmüyor. Mahkemeden kayyım kararı gelmesi sonrası "Partiyi kayyuma bırakmam" diyen Kılıçdaroğlu ile "Kayyum ve butlan kararını asla tanımayacağız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili karşı karşıya geldi.

'NEDEN BU KADAR KORKUYORLAR ANLAMIYORUM'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, görüştüğü Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını aktardı. Atik'in aktardığına göre, mağdur sıfatıyla kararı tanımadığını söylese de bunun hukuki karşılığı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana '13 yıl partiyi yönettin böyle bir şeye izin verdin' diye tepki gösterirler. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor" dedi.

'CHP KAYYUMA TESLİM EDİLEMEZ'

Mahkemenin iddiaları iyice inceleyip delilleri ortaya koyacağını belirten eski CHP lideri "Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN YANIT

Bunun arkasından Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan CHP lideri, "Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyum değil, Çağrı Heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ yazıyor. Kayyum dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor zaten, seçimleri yapıyor. Biz kayyuma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız. Seçmen siyasetçinin, delege genel başkanın eline bir bayrak verir. O bayrağı taşımayı bilmezseniz size de kurumunuza da güven kalmaz" ifadelerini kullandı.

'GENEL BAŞKAN YANLIŞ BİLİYOR OLABİLİR'

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı dönemi işaret eden Özel, "Biz eğer 19 Mart’ta Erdoğan’ın darbesine direnmeyip, ‘Bırakalım, yargı kararını versin’ deseydik, Saraçhane’ye gitmeyip, milyonlarla birlikte bu mücadeleyi vermeseydik, İstanbul’un iradesine kayyum atanacak ve İBB’yi 4 yıl yönetecekti. Biz olağanüstü kurultayda delegeye bir daha sorduk ve geçerli oyların tamamını aldık. Delege iradesini tazeledi. Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil. Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP’nin oyununa gelmemek gerekir" diye konuştu.

'TARİHSEL VEBAL DOĞURUR'

Butlan kararını asla kabul edemeyeceklerini belirten ana muhalefet lideri, "Bursa’da bir meczup, il başkanımıza iftira ettiğinde, il başkanımız ona dava açtı. Erdoğan 3-4 ayda bir bu konuyu yokluyordu. Manisa’nın bir ilçesinde Tayyip Erdoğan’ın onay vermediği ilçe başkanı aday bile olamıyor. İlçe kongrelerine kadar bu noktaya gelmiş birisi, mahalleden itibaren delegelerini seçerek inşa edilen kurultaya 'şaibeli' diyorlar. Bu tuzağa düşen arkadaşlarımız oldu. Bunu takip edenler oldu. Ben ‘Tayyip Erdoğan’ın bizi çekmeye çalıştığı çukura düşersek oradan çıkamayız’ dedim. Biz geçmişteki hatalardan ders alarak bir süreç yürütüyoruz. Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur" dedi. Butlandan sonra görev kabul etmenin tarihsel bir hata olduğunu söyleyen Özel, CHP'nin de bunu hak etmediğini belirtti.

Özgür Özel, konuya ilişkin parti içinden eleştiri olup olmadığına ilişkin de, "Siyasi partilerde eleştiri olabilir. 47 yıl sonra birinci olunmuş, belediyelerin yüzde 65’i alınmış, tüm anketlerde birinciyken ve tarihinin en büyük saldırısıyla mücadele veriyorken 'CHP iyi yönetilemiyor. Ekrem İmamoğlu’na fazla sahip çıkılıyor' eleştirilerini doğru bulmam. Zaten sahada da tutumuzun karşılığı var, eleştiri yok" yanıtını verdi.

'EMANETİ YERDE BIRAKMAM'

Özgür Özel, "birtakım ihraçların konuşulduğu ve iki yıllık bir süreden söz edildiğinin" hatırlatılması sonrası da şu ifadeleri kullandı:

"Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, delege bütün iradesini Türkiye’nin gözü önünde tazelesin. Çok daha doğru bu. Ben böyle bir seçime girip kaybedersem de partinin neferi olarak çalışırım yine... Önceki genel başkanı olarak. Ama seçim kaybetmeden ya da bir seçim kazanmadan kimseye de partiyi bırakmayız. Mahkeme diyelim ki, en kötü çağrı heyetini belirlesen, 40 gün içinde seçim yapması lazım. Çağrı heyeti kimseyi ihraç edemiyor. Çok açık Siyasi Partiler Kanunu. Olasılıklar planımız da var. Ben zaten böyle bir şeyin sonuç değil, süreç odaklı olduğunu görüyorum ama en kötüsünde de ben bana emanet edilen İBB’yi de İBB Başkanlığı’nı da bırakmadım. CHP’de de emaneti yere bırakmam."

Kaynak: ANKA