CHP’li Adem’den Kıyı Yönetmeliğine Tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan kıyı şeridindeki kamu arazilerinin ilan zorunluluğu olmadan yatırımcılara tahsis edilmesine olanak tanıyan yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile kıyıların ve ormanlık alanların özel girişimcilere açılmasının önü resmen açılmış oldu.

'KIYILAR HALKINDIR'

CHP’li Adem, yönetmeliği hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı eleştirerek, “Kıyılar halkındır, sermayeye peşkeş çekilemez” ifadelerini kullandı. 26 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar da tahsis kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kamu taşınmazlarının yatırımcılara verilmesi için ilan, duyuru veya şeffaf ihale süreci gibi zorunluluklar ortadan kaldırıldı. Bu durum, kıyıların ve ormanlık alanların halkın kullanımından çıkarılarak ticari amaçlara tahsis edileceği endişesini doğurdu. CHP’li Erhan Adem, düzenlemeye sert çıkarak “Bu bir kıyı gaspıdır” ifadesini kullandı. Yönetmelikle birlikte anayasal güvence altındaki kıyı haklarının sessiz sedasız sermayeye açıldığını savundu.

'KAPALI KAPILAR ARDINDA'

Adem açıklamasında, “Anayasamız açık: Kıyılar, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği alanlardır. Ancak bugün Resmî Gazete’de yayımlanan bu değişiklikle, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan ormanlık alanlar bile turizm kisvesi altında yatırımcılara verilebilecek. Üstelik ilan yok, kamuoyunu bilgilendirme yok. Her şey kapalı kapılar ardında” dedi.

2006 yılında çıkarılan asıl yönetmeliğe eklenen yeni fıkraya da dikkat çeken Adem, “Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırına dâhil edilebilir” ifadesinin, özel yatırımlara doğrudan zemin hazırladığını ifade etti.

Bu düzenlemenin çevresel tahribatın yanı sıra anayasal ilkelerle de çeliştiğini savunan Adem, kıyıların ticari ranta açılmasının ahlaki ve siyasi sorumluluk açısından da kabul edilemez olduğunu belirtti. Tahsis süreçlerinde kamuoyunun bilgilendirilmemesini de “adrese teslim” uygulamaların göstergesi olarak nitelendirdi.

'DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ'

Ayrıca, yatırımcılara tahsis sırasında verilecek teknik detayların kamuoyuna duyurulmayacak olmasının şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Adem, halkın ortak malı olan kıyıların yalnızca seçilen kişi ve şirketlerin kullanımına sunulacağını kaydetti. Erhan Adem, “Bu yönetmelikle kamu yararı değil, özel şirketlerin karı gözetiliyor” diyerek tüm vatandaşlara ve çevre örgütlerine çağrıda bulundu. “Kıyılarımızı ve ormanlarımızı bir gece yarısı yönetmeliğiyle talan ettirmeyeceğiz. Tüm çevre örgütlerini, meslek odalarını ve yurttaşlarımızı bu yağmaya karşı birlikte durmaya çağırıyoruz. Bu yönetmelik derhal geri çekilmelidir” dedi.