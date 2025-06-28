İsias Otel Davası Yargıtay'a Taşındı: Ailelerden Adalet Çağrısı, 'Türkiye'de Adaleti Var Edeceğiz'

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72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Oteli'nde çocuklarını kaybeden aileler, istinaf kararını yetersiz buldu ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentindeki Şampiyon Melekler Şehitliği'nde bir araya gelen aileler, Yargıtay'daki hakim ve savcılara adalet çağrısında bulundu. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Sadece otelin sahiplerine, fenni mesullere veya kamu görevlilerine değil; buna izin veren her türlü yetkiliye çok büyük bir öfke duyuyoruz. Türkiye'nin bize bir adalet borcu var" dedi.

72 KİŞİYE MEZAR OLDU

Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" çağrısı yaptı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, otel sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklara "iyi hal indirimi" de uygulandı. Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı, KKTC hükümeti, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkları "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırma kararını hukuka uygun buldu. İsias Oteli'nde çocuklarını kaybeden aileler, istinaf kararını yetersiz buldu ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

'ADALET YERİNİ BULMADI'

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "35 canımızı Kıbrıs'tan, toplamda 72 canımızı İsias denilen katil otelde kaybettik. İlk günden beri hiç durmadan büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Alt mahkemede inanılmaz zorlu anlar yaşadık. Sanıkların pişmanlık bile duymayan ifadelerini, yalanlarını dinlemek zorunda kaldık." dedi ve acılarını bile yaşayamadıklarını söyledi. Karakaya, "Adalet yerini bulmadı. Biz aileler olarak gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremde 72 kişi hayatını kaybetmişti, İsias Otel davası Yargıtay'a taşındı



🗣️14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya:



"Biz gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Adalet için mücadelemizde, önümüze hep bir engel çıktı. İçimizde büyük bir öfke var.… pic.twitter.com/T8mRic1oB6 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 28, 2025

Sanıkların olası kasttan yargılanmasını istediklerini söyleyen Karakaya, "Bu binada bilinçli yapılan uygulamalar 'olası kastı' gösteriyor. Biz sadece aileler olarak değil, bilirkişi raporlarıyla da bu gerçekleri ortaya koyduk. Maalesef alt mahkeme, istinaf mahkemesi tarafından kapılar yüzümüze kapandı." ifadelerini kullandı. Adalet mücadelesi verirken çeşitli engellerle karşılaştıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Artık bu gerçekleri, gerçekten cezayı uygulayacak tecrübeli hakimlerin görmesini istiyoruz. İçimizde büyük bir öfke var. Sadece Kıbrıslı aileler olarak değil, tüm Kıbrıs halkı olarak çok büyük bir öfke duyuyoruz. Sadece otelin sahiplerine, fenni mesullere veya kamu görevlilerine değil; buna izin veren her türlü yetkiliye çok büyük bir öfke duyuyoruz. Türkiye'nin bize bir adalet borcu var."

Karakaya, Yargıtay'dan da olumsuz bir karar çıkması halinde dosyayı önce Anayasa Mahkemesi'ne ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

'HASAN ASLAN NEREDE?'

Fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek tutuklanmasına karar verildiğini, ancak hala bulunamadığını hatırlatan Karakaya, "Mahkeme süreci boyunca adli kontrolle serbestti. Aldığı ceza uygulanamadı. Çünkü Hasan Aslan bulunamıyor. Hasan Aslan nerede? Hasan Aslan'ı neden bulamıyorsunuz? Biz her gün mezarlıklarda evlatlarımızın mezar taşlarını öperken, o dışarıda torunlarıyla vakit geçiriyor. Lütfen, Hasan Aslan'ı bulun ve onu ait olduğu yere gönderin" diyerek tepkisini dile getirdi.

16 Temmuz'da görülecek ikinci kamu görevlileri davasıyla ilgili de konuşan Karakaya, bilirkişi raporlarının usulsüzlükleri açıkça ortaya koymasına rağmen hiçbir kamu görevlisinin tutuklanmadığını belirtti ve duruşmada sorumluların yeniden tutuklanmalarını talep edeceklerini söyledi.

'ADALETİ VAR EDECEĞİZ'

Ceza hukukçusu ve aynı zamanda depremde kızını kaybeden Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu da istinaf kararını eleştirdi. İpekçioğlu, bilirkişi raporlarıyla ispatlanmış 'olası kast' kusurluluğunun Türkiye'de hukuki süreçte dikkate alınmadığını ve bilinçli taksirden öteye geçilmek istenmediğini belirterek, "Bunun nedeni Türkiye inşaatla var olan ve ondan rant kapısı açan bir ülke. Dolayısıyla bu inşaattaki müteahhitlerden bir baskılama var. Maalesef ki 'bilinçli taksir'den öteye geçemeyen bir tespit var. Fakat Türkiye'de her ne kadar adalet yoksa da biz bunu var edeceğiz. Çünkü çocuklarımız oraya ülkelerini temsilen gittiler ve orada 3-5 tane ahlaksızın yaptıkları bina ile çocuklarımıza bir mezar hazırladılar" ifadesini kullandı.

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası Yargıtay'a taşındı



🗣️14 yaşındaki kızı Serin'i kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu:



"Biz temyize başvurduk. Beklentimiz Yargıtay'daki hakimlerin İsias özelinde olası kast kusurluluğunu tespit etmeleri. Bilirkişi… pic.twitter.com/8UkZ5iungt — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 28, 2025

İpekçioğlu, otelin ruhsatının sahte olduğunu ve bu sahteciliklerin ‘taksirle’ açıklanamayacağını vurguladı. Ayrıca Yargıtay’dan olası kast yönünden yeniden değerlendirme yapılmasını talep etti.

OTEL SAHİBİ HASTANEYE SEVK İSTEMİŞ

Pervin Aksoy İpekçioğlu, tutuklu otel sahibi Ahmet Bozkurt'un avukatı Fuat Göktaş'ın mahkemeye sunduğu belgeye göre, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevkini talep ettiğini de açıkladı. İpekçioğlu, sanık Ahmet Bozkurt'un duruşmalarda sağlığının yerinde olduğunu hatırlattı. Bozkurt'un İstanbul veya Ankara'daki bir hastaneye sevk talebinde bulunduğunu belirten İpekçioğlu, şunları söyledi:

"Ahmet Bozkurt ve tüm sanıklar şunu gözden çıkarmalı: Cezaevi bir tecrit yeridir. Siz toplumla uyumlu olmadığınız, toplum aleyhine hareketlerde bulunduğunuz için cezaevine konursunuz. Bu, yaptığınız fiilin bedelini ödemek içindir. Cezaevinde, dışarıdaki sosyal hayatta sahip olduğunuz imkanlara sahip olamazsınız. Biz çocuklarımızı toprağa verdik, bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bizim hayatımız gitti ama onlar özgürlüklerini kaybetmemek için tonlarca para harcıyor."

'BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Depremde 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı ise, “Bu Türkiye’nin geleceğine yön verecek bir dava gibi görülüyor” diyerek sürecin uluslararası boyuta taşınabileceğini söyledi. Aileler, 16 Temmuz’da kamu görevlilerinin yargılandığı davaya da dikkat çekerek, sorumluların tutuklanmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA