Özgür Özel'den 'Kurultay Davası' Çıkışı: ‘Maksat Sonuç Almakta Değil, Maksat…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Özel, "Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz" dedi.

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Özgür Özel'den 'Kurultay Davası' Çıkışı: ‘Maksat Sonuç Almakta Değil, Maksat…’
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da görülecek CHP kurultay davası ve mutlak butlan tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz" ifadelerini kullandı.

'KARŞINDAYIM, GÖRECEĞİZ BAKALIM AHTAPOT KİMMİŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde de bulunan Özel, "Ahtapot diyemiyor, turpun büyüğü diyemiyor. Bu konuda dikkat çekilince ‘Aman hazır Özgür Özel de yokken...’ Benim yurt dışında olmamdan istifade bugün bir cümlede hızlı hızlı ‘Turp, küçüğü, büyüğü, ahtapot’ demiş, çekilmiş Ne oldu Erdoğan, hani biz birbirimizin yüzüne bakamayacaktık, hani turpun büyüğü heybedeydi, yakında çıkacaktı? Ahtapotun kollarına ne oldu? Ahtapotun kollarından AK Parti’nin yolsuzlukları, AK Parti’nin bu ülkeye yaptıkları çıktı Yakında dönüyorum ve benim yokluğumdan istifade ‘Ahtapot, turpun büyüğü’ deyip kaçma. Karşındayım, göreceğiz bakalım ahtapot kimmiş, turpun büyüğü kimdeymiş" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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