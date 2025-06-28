Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: ‘Şaibeyle Yatıp, Butlanla Kalkıyorlar’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bir yıl aradan sonra bizleri tekrar bir araya getiren Ziraat Bankamıza, bankanın değerli yöneticilerine, programa destek veren Tarım ve Maliye Bakanlıklarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu yıl dördüncüsü tertiplenen buluşmanın tarım sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 1863 yılından beri, 161 yıldır Türk tarımının en büyük destekçisi olan Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihimizin en zor dönemlerinde çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer alan bankamızın, milletimizin gönlündeki yeri çok farklıdır. Ziraatın kullandırdığı tarım kredileri 700 milyar lirayı aşmış durumda. Bankamız sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşılıyor. Sadece bu yıl 138 euro bütçeyle 5 yeni çağrıya çıkacağız. Geçen yıl 15 ilde 71 bin kişiye 755 milyon liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın, üretenin yanındayız olmaya da devam edeceğiz.

'KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 97'

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Anamuhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. 23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. İnşallah Kasım'a kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.

'İTİRAFLAR BAŞLADI'

Ortada bir batan iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca beraber yol yürüdükleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Heybedeki irili ufaklı turplar da, ahtapotun kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkarılıyor.

'ŞAİBEYLE YATIP BUTLANLA KALKIYORLAR'

İstanbul'u zehirli sarmaşık gibi saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Gündemlerinde ne millet, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp, butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı şudur. Lafa gelince Kuvai milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı, yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, huzurlarında el pençe durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi