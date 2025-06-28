İsrail'in Saldırılarında Gazze'de Son 24 Saatte 81 Can Kaybı Daha

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 81 kişi artarak 56 bin 412'ye yükseldi.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 412’ye, yaralı sayısının da 133 bin 54’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA