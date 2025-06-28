İtalya Kavruluyor! 21 Şehirde 'Kırmızı' Alarm

İtalya'da hafta sonu birçok şehirde aşırı sıcak hava dalgası bekleniyor. Bugün 17, yarın ise 21 şehir için 'kırmızı' alarm verildi. Yetkililer, sadece hasta, yaşlı ve çocuklar için değil, sağlıklı vatandaşlar için de 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

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İtalya Kavruluyor! 21 Şehirde 'Kırmızı' Alarm
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İtalya'da hafta sonu etkili olması beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi. Ülkenin birçok kentinde sıcak hava dalgası tehlikesi nedeniyle ciddi önlemler gündeme gelirken, yetkililer halkı dikkatli olmaya çağırdı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 17 şehirde, yarın ise 21 şehirde "kırmızı alarm" verildiği duyuruldu. Bugün risk altında olan kentler arasında Torino, Milano, Roma ve Napoli gibi büyük şehirler de yer alıyor. Cumartesi günü bu listeye Viterbo, Rieti, Catania ve Civitavecchia gibi yerleşimler de eklenecek.

BAKANLIKTAN UYARI

Bakanlık, özellikle öğle saatlerinde açık havada uzun süre kalınmaması gerektiğini belirterek; yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların özel önlemler almasını tavsiye etti. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde fiziksel efor gerektiren faaliyetlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Sıcak hava dalgasının etkisi yalnızca hassas gruplarla sınırlı değil. Sağlık Bakanlığı, “kırmızı alarm” verilen şehirlerde sağlıklı ve aktif bireylerin dahi sıcak çarpması ve benzeri sağlık sorunları riski altında olduğunu hatırlattı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini de artırabileceğine işaret ediyor. Yetkililer, vatandaşlara bol su tüketmeleri, serin ortamlarda kalmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

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Kaynak: DHA

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