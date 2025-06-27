Meteoroloji'den Hafta Sonu Plan Yapanlara Kötü Haber! Sıcak Havaya Sağanak Molası

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Bu hafta boyunca yurt genelinde etkili olan ve mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, pazar gününden itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, başta Marmara ve Ege olmak üzere batı bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yağışlar etkili olacak. Sağanaklarla birlikte sıcaklıklarda da hissedilir bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da hafta içi 35 dereceyi aşan sıcaklıklar, pazar günü itibarıyla 25 dereceye kadar gerileyecek.

Özellikle Marmara bölgesindeki vatandaşların ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olması uyarısında bulunuluyor. Sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in orta ve batı kesimlerinde de yağış geçişleri görülecek. İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı illeri de yerel sağanaklardan etkilenebilir.

Buna karşın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre Diyarbakır’da pazartesi günü hava sıcaklığı 42 dereceyi bulacak. Meteoroloji, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini, doğuda ise normallerin üzerinde kalmaya devam edeceğini bildirdi. Türkiye, haftanın ikinci yarısında yeniden dengeli ve mevsimsel sıcaklıklara geçiş yapabilir.

27 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Haziran 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor; gökyüzü büyük ölçüde az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara: Az bulutlu ve açık. Balıkesir 36°C, Edirne 38°C, İstanbul 33°C, Kırklareli 35°C.

Ege: Güneşli ve sıcak. İzmir 39°C, Muğla 40°C, Afyonkarahisar 33°C, Uşak 36°C.

Akdeniz: Bölge genelinde açık hava hâkim. Antalya’da termometreler 41°C’yi gösterecek. Adana 37°C, Hatay 33°C, Isparta 35°C.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 33°C, Sivas 29°C.

Batı Karadeniz: Açık hava hâkim. Bolu 33°C, Düzce 34°C, Zonguldak 29°C, Sinop 30°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Genellikle açık, gece saatlerinde Orta Karadeniz’de parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. Amasya 33°C, Samsun 30°C, Trabzon 26°C, Rize 29°C.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Erzurum 28°C, Malatya 37°C, Van 27°C, Kars 26°C.

Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Diyarbakır 42°C, Gaziantep 40°C, Mardin 38°C, Siirt 40°C.

Kaynak: Haber Merkezi