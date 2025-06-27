Bodrum’da Sıcaklık 44 Dereceye Ulaştı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi, rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklarla adeta kavruldu. Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıktığı ilçede, yerli ve yabancı turistler serinlemek için çareyi sahillerde ve havuzlarda aradı. Gümbet, Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahilleri yoğun kalabalığa sahne olurken, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olması tatilciler için kurtarıcı oldu.

Bazı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları otel havuzlarına buz döktürüp jakuzilerde vakit geçirdi. Güneşlenmek isteyenler ise şemsiyelerin gölgesinde dinlenmeyi seçti.

Uzmanlar, sıcak havanın Bodrum’da hafta ortasına kadar etkili olacağının altını çizerek, vatandaşları güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanın sağlık riskleri taşıyabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA