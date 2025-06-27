Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 37 kök dikili vaziyette Hint Keneviri ile 90,64 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.H. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerle ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA