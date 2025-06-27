Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği baskında 37 kök dikili Hint Keneviri ve 90,64 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 37 kök dikili vaziyette Hint Keneviri ile 90,64 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.H. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerle ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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