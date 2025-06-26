Düzce’de Jandarmadan Çifte Operasyon

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla iki önemli suçluyu yakaladı. Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım köyünde düzenlenen operasyonda, “kasten öldürme” suçundan hakkında 23 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası olan ve ayrıca “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçundan aranan bir diğer şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA