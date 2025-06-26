Serinlemek İçin Girdiği Diyarbakır'daki Kralkızı Barajı Sonu Oldu

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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Kralkızı Barajı’nda yaşanan olay yürekleri dağladı. 26 Haziran 2025’te, 24 yaşındaki Doğan Varol, serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi. Ancak kısa süre sonra dengesini kaybederek suda gözden kayboldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, baraj gölünde yoğun bir arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından Varol’un cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA