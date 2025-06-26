Muğla Milas’ta Prefabrik Ev Alevlere Teslim Oldu: Dakikalar İçinde Kül Oldu

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde, 26 Haziran 2025 akşam saatlerinde bir prefabrik evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Çevre sakinlerinin dumanları fark ederek 112 Acil Yardım hattına ihbar etmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etse de, prefabrik evin yanıcı malzemelerden yapılmış olması nedeniyle yangın hızla yayıldı. Dakikalar içinde ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı.