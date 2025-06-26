Sarıkaya’da İki Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, farklı mahallelerde meydana gelen iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Sarıkaya’da İki Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Alınan bilgilere göre, Fevzi Çakmak ve Yenidoğan mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede çevreyi duman kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Sarıkaya Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara anında müdahale etti.

Yangınlar kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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