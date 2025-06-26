Dünya Alarmda: Uyuşturucu Kullanımında Büyük Artış! İşte BM Raporu...

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BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan "2025 Dünya Uyuşturucu Raporu" küresel uyuşturucu salgınının çarpıcı boyutlarını gözler önüne serdi.

2023 verilerine göre tam 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı belirtilen raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 28 olduğu vurgulandı. Bu rakam, küresel ölçekte uyuşturucu kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

ERKEKLER TEDAVİYE DAHA KOLAY ERİŞİYOR

Rapor, uyuşturucu kullanımının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına da dikkat çekti. UNODC verilerine göre, uyuşturucu kaynaklı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayanların sayısı 64 milyona ulaştı. Son on yılda bu alanda yüzde 13'lük bir artış yaşandığı vurgulandı. Ancak dikkat çeken bir başka veri ise tedaviye erişim oranları oldu.

Tedaviye erişimde cinsiyetler arası büyük bir uçurum olduğu da raporda yer aldı. Uyuşturucu nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan her 18 kadından yalnızca biri gerekli hizmete ulaşabilirken, erkeklerde bu oran yedide bire yükseldi.

EN ÇOK ESRAR KULLANILDI

Rapora göre, 2023'te en çok kullanılan uyuşturucu madde esrar oldu ve 244 milyon kişi bu maddeyi kullandı. Yaklaşık 61 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini kullandığı belirtilirken, amfetamin türü maddeleri 31 milyon, kokaini 25 milyon ve ekstaziyi 21 milyon kişinin kullandığı ifade edildi. Uyuşturucu kullanımındaki cinsiyet farkının sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle ilgili olduğu vurgulanan raporda, Afrika ve Asya'da erkeklerin kadınlardan neredeyse 10 kat daha fazla esrar kullandığı, Avrupa'da ise bu oranın iki katı olduğu kaydedildi.

1,5 MİLYON KİŞİ HIV

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2023'te 14 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığına dikkat çekildi. Bu kişilerin 1,7 milyonunun HIV, 1,5 milyonunun HIV ve hepatit C, 6,9 milyonunun ise yalnızca hepatit C virüsü taşıdığı belirtildi.

KOKAİN ÜRETİMİ YÜKSELİYOR

Raporda uyuşturucu üretim ve trafiğiyle ilgili çarpıcı veriler de yer aldı. Kokain üretiminde kullanılan koka bitkisinin ekim alanı 2022'ye kıyasla yüzde 6 artarak 376 bin hektara ulaştı. Güvenlik güçleri ise 2023 yılında 2 bin 275 ton kokain, 1236 ton esrar reçinesi ve 5 bin 749 ton esrar tohumu ele geçirdi. Kokain ve esrar reçinesi yakalamalarında artış yaşanırken, esrar tohumu ele geçirme oranında yüzde 8 düşüş kaydedildi.

Kaynak: AA