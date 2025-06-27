Ordu'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Çaybaşı Karayolu üzerinde meydana gelen yangın, bir otomobili küle çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Naile Özbaş yönetimindeki 52 ADV 892 plakalı otomobil, Çaybaşı istikametine seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Ancak kısa sürede büyüyen alevler, otomobili tamamen sardı.

Yangın nedeniyle olası bir kazayı önlemek için yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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