Ankara'da Vale ile Otobüs Şoförü Birbirine Girdi! Demir Çubuklu Kavga Kamerada

Çankaya’da duraktaki yolcuyu almadığı iddia edilen otobüs şoförü ile öfkelenen vale arasında çıkan demir çubuklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayda korku dolu anlar yaşandı.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir otobüs durağında yaşanan olay, gergin anlara sahne oldu. İddiaya göre, duraktaki yolcuyu almadan hareket eden otobüs şoförü ile durağın karşısındaki alışveriş merkezinde çalışan bir vale arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine demir sopalarla saldırdı.

Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların demir çubuklarla birbirine vurduğu ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavgaya karışan şoför ve valenin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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